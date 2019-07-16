Против главы агентства лесного хозяйства Бурятии возбудили дело о превышении полномочий

УЛАН-УДЭ, 16 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии Александра Мартынова, из-за которого был вырублен лес у озера Байкал, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия Александра Мартынова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, в декабре 2018 года Мартынов передал горнодобывающей компании для изучения недр и добычи золота участок площадью почти 50 га в Северо-Байкальском районе, где запрещена сплошная рубка леса, а в феврале 2019 года утвердил проект освоения этой территории, из-за чего там начали вырубать деревья. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 11,5 млн рублей.

"Подозреваемый чиновник после извещения о возбуждении уголовного дела обратился в больницу с жалобами на артериальное давление и был госпитализирован. После выписки будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - добавили в ведомстве.