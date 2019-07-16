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Четыре человека погибли в ДТП в Самарской области

Среди погибших двое детей

САМАРА, 16 июля. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе М5 в Самарской области во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

"Четверо погибших в аварии, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в 13:30 мск на 1074-м км трассы М5. Произошло столкновение автомобилей "КамАЗ" и "Лада Гранта". Все четверо погибших находились в легковом автомобиле. Пострадал водитель грузовика. На месте ДТП работают сотрудники полиции, движение не перекрывалось.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, движение не перекрывалось.

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