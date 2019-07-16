{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Хорватии утонул россиянин

Портал Morski сообщает, что мужчина являлся капитаном яхты "Анна-Мария - 1"

БЕЛГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Гражданин России 1950 года рождения найден мертвым в Адриатическом море вблизи хорватского города Дубровника после многочасовых поисков. Об этом сообщил во вторник портал Morski.

По данным портала, речь идет о капитане яхты "Анна-Мария - 1", который пропал накануне. Сигнал тревоги береговым службам передали еще два члена команды вечером в понедельник. По их словам, капитан отправил их в трюм, а сам исчез. Судно в этот момент находилось в Млетском проливе.

Спасатели начали поиски тела, которое было найдено утром у острова Корчула. Яхта "Анна-Мария - 1" в сопровождении полиции отправлена в гавань города Доминче.

В Консульство РФ в Хорватии отказались комментировать произошедшие, сославшись на "отсутствие полномочий". Получить комментарий посольства к настоящему моменту не удалось.

Теги
РоссияХорватия
Водителя грузовика, пострадавшего в ДТП под Самарой, доставили в больницу
Его состояние оценивается как средней степени тяжести
Читать полностью