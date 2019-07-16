Более 20 отравившихся едой из автоматов в московских офисах госпитализированы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уже 23 человека госпитализированы после отравления готовой продукцией из вендинговых аппаратов в московских офисах. Об этом ТАСС сообщила во вторник главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Ранее московское управление Роспотребнадзора сообщило об отравлении 30 сотрудников офисов 15-16 июля в Москве в шести округах, из них 17 человек были госпитализированы. Основная версия - они заразились сальмонеллезом после употребления еды из вендинговых автоматах Healthy Food.

"Всего в больницы департамента здравоохранения поступило 23 человека, двое из которых уже выписаны. В настоящий момент на лечении в городских стационарах, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, находится 21 пациент с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция неуточненной этиологии", все эти пациенты связывают свое заболевание с употреблением в пищу готовой продукции из вендинговых аппаратов", - сказала собеседница агентства.