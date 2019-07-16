Водителя грузовика, пострадавшего в ДТП под Самарой, доставили в больницу

САМАРА, 16 июля. /ТАСС/. Водителя грузового автомобиля, пострадавшего в ДТП с четырьмя погибшими в Самарской области, в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Во вторник на трассе М-5 в Сергиевском районе Самарской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" и легкового автомобиля "Лада Гранта". В результате аварии погибло четыре человека, в том числе двое детей.

"Пострадавший находится в Сергиевской ЦРБ. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Он находится в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

Из-за ДТП движение на трассе М-5 в Сергиевском районе Самарской области перекрыли. На месте работают следователи, устанавливаются причины произошедшего. По факту случившегося проводится проверка.