Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса с туристами

УФА, 16 июля. /ТАСС/. Кармаскалинский межрайонный суд в Башкирии арестовал на два месяца водителя автобуса, при опрокидывании которого погибли шесть туристов из Татарстана. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"Суд избрал меру пресечения водителю автобуса сроком на два месяца", - сообщили в суде.

14 июля в Архангельском районе Башкирии на участке автодороги Уфа - Инзер - Белорецк опрокинулся автобус, выполнявший рейс по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. В автобусе находились 39 пассажиров из Татарстана, шесть человек погибли, 10 пострадавших остаются в больницах Уфы и Набережных Челнов.