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СК и МВД проверят жалобу ростовской зоозащитницы, обвинившей полицию в подбросе наркотиков

Родители девушки утверждают, что полицейские вымогали у их дочери деньги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Следственный комитет и МВД проверяют информацию о том, что полицейские в Ростове-на-Дону могли подбросить девушке наркотики и вымогать у нее деньги, сообщили во вторник ТАСС в региональных управлениях ведомств.

В местных СМИ появилась информация, что в ростовском СИЗО находится зоозащитница, которую подозревают в сбыте наркотиков. Родители девушки и ее адвокат утверждают, что наркотики были подброшены полицейскими во время задержания. По их словам, сотрудники полиции вымогали деньги.

"В отношении сотрудников полиции проводим проверку по факту вымогательства", - сказал представитель СК.

В региональном управлении МВД сообщили ТАСС, что проводят служебную проверку после появления этих сведений.

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