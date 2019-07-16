Движение на трассе М-5 под Самарой, закрытое из-за ДТП, восстановили

САМАРА, 16 июля. /ТАСС/. Движение на трассе М-5 "Урал", перекрытое во вторник в Самарской области из-за ДТП с четырьмя погибшими, восстановили в полном объеме. Об этом сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".

Во вторник на трассе М-5 в Сергиевском районе Самарской области было перекрыто движение из-за ДТП, в результате которого погибло четыре человека, в том числе двое детей.

"С 18:20 (17:20 мск) открыто движение на участке федеральной дороги М-5 "Урал" в Сергиевском районе Самарской области. Последствия аварии на 1076-м км устранены", - говорится в сообщении.

Авария произошла во вторник в 13:30 мск на 1076-м км трассы М-5. В результате столкновения автомобилей "КамАЗ" и "Лада Гранта" четыре человека, в том числе двое детей, которые находились в легковом автомобиле, погибли. Пострадал водитель грузовика, он в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.