Эксперты: сработавшая в метро Петербурга взрывчатка идентична той, что нашли у обвиняемых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Экспертиза по делу о взрыве в метро Петербурга 3 апреля установила, что взрывчатка с места теракта и взрывчатые вещества, обнаруженные при обысках у фигурантов дела, изготовлены одним способом. Соответствующие результаты огласили во вторник на выездном заседании суда в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Взрывчатые вещества имеют общую родовую принадлежность по своему составу и способу изготовления", - сказал судья Андрей Морозов.

Эксперты сравнивали изъятую с места теракта взрывчатку со взрывчатыми веществами из квартиры на Товарищеском проспекте, где проживали восемь фигурантов, и следами СВУ из квартиры террориста-смертника Акбаржона Джалилова на Гражданском проспекте. Специалисты пришли к выводу, что все они были изготовлены одинаковым способом.

Ранее суд допросил двоих из одиннадцати фигурантов дела - Бахрама Эргашева и Сейфуллу Хакимова, которые заявили, что не имеют никакого отношения к теракту в метро, о взрыве они узнали от знакомых на работе, с которыми они вместе делали ремонт в одном из петербургских банков. Как пояснил ТАСС адвокат обвиняемых Марат Сагитов, речь идет об одном из крупнейших в городе бизнес-центров "Санкт-Петербург Плаза" на Малоохтинском проспекте. Постройка является вторым по высоте офисным зданием в городе.

Об уголовном деле

Перед судом предстали предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов и возможные соучастники преступления - Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов. Обвиняемым по делу о взрыве вменяется участие в террористическом сообществе, теракте, содействие террористической деятельности, незаконное изготовление и оборот взрывных устройств.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", однако ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.

Свою вину подсудимые еще в рамках досудебного расследования не признали. Рассмотрение уголовного дела по существу началось в апреле текущего года. Председательствует в коллегии судья Андрей Морозов.