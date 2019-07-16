В Крыму один человек погиб в столкновении микроавтобуса с легковушкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Sprinter с легковым автомобилем ВАЗ-2104 на трассе Судак - Алушта, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций республики. Здесь уточнили, что среди пострадавших - несовершеннолетняя девочка.

"На скользкой дороге, (там был дождь), столкнулись микроавтобус и легковушка. Пассажир, женщина, которая была в легковом автомобиле, погибла. Водитель-мужчина и девочка семи лет пострадали, они доставлены в больницу в тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства сообщил, что удар был очень сильный, деблокация погибшей и пострадавших из легкового автомобиля проводилась с помощью специального оборудования. "Легковушку разрезали буквально по частям", - сообщил он.

Пассажиры микроавтобуса не пострадали. Проводится проверка по выяснению причин ДТП.