На Украине найден мертвым кандидат в депутаты Рады от оппозиции

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Кандидат в депутаты Верховной рады от "Оппозиционного блока" Василий Мосякин найден мертвым в Первомайске Николаевской области Украины. Об этом заявил один из лидеров этой политической партии Александр Вилкул.

"Сегодня найден мертвым кандидат в народные депутаты Василий Мосякин", - сообщил Вилкул во вторник в прямом эфире телеканала ICTV.

По его словам, тело депутата было найдено вечером, а основной версией причины его смерти следствие считает самоубийство. Однако оппозиционеры не согласны с этой версией.

"Мы не верим, что мог быть даже намек на самоубийство. Я обращаюсь к президенту и Министерству внутренних дел взять под контроль за четыре дня до выборов убийство кандидата", - заявил он.

На официальном сайте полиции Николаевской области подтверждается факт гибели кандидата. "Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины", - сказано в сообщении без уточнения фамилии погибшего.

Полиция добавила, что на месте происшествия продолжаются следственные действия, а главной версией смерти кандидата названо самоубийство. По факту гибели Мосякина открыто дело по статье "Умышленное убийство".

Выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Согласно данным опроса, проведенного украинским Центром Разумкова, за "Оппозиционный блок" готовы проголосовать 3,0% украинских избирателей. Для прохождения в парламент политической силе необходимо набрать не менее 5% голосов.