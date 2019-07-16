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В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей

Трое из них в реанимации

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.

"Это санаторий "Лучистое". 34 ребенка госпитализированы, трое в реанимации", - сказал собеседник. Он уточнил, что причина отравления пока неизвестна.

В свою очередь начальник лагеря Ренат Каюмов уточнил ТАСС, что всего за помощью к медикам обратились около 40 воспитанников лагеря, у всех регистрируется рвота и диарея. "Ранее претензий не было", - уточнил Каюмов.

По его данным, на месте работают специалисты Роспотребнадзора, администрации Евпатории. "Мы сами понять не можем, что стало причиной, выясняем", - уточнил начальник лагеря.

Всего в лагере находятся около 700 детей.

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