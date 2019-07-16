Суд в Мексике приговорил россиянина Макеева к 37,5 года за убийство местного жителя

ТАСС, 17 июля. Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 года тюрьмы за умышленное убийство местного жителя, которое произошло в городе Канкун в мае 2017 года. Об этом сообщила во вторник Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо.

"Он также должен будет заплатить 405 тыс. мексиканских песо ($21 тыс.) в виде компенсации", - говорится в сообщении прокуратуры.

19 мая 2017 года несколько сотен жителей города Канкун пришли к дому Макеева, чтобы выразить недовольство его поведением. Словесный конфликт быстро перешел в драку, в ходе которой был убит молодой мексиканец. Макеев при этом получил черепно-мозговую травму и оказался частично парализован. Поводом для выяснения отношений послужили видеоролики, в которых россиянин без повода оскорблял граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.

В понедельник суд вынес обвинительный приговор по статье убийство. Защита Макеева настаивала на том, что смерть 20-летнего гражданина Мексики Карлоса Н. стала следствием необходимой самообороны со стороны россиянина.