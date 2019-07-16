Медики заявили об отсутствии угрозы жизни отравившихся детей из лагеря в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Угрозы для жизни детей из крымского детского лагеря "Лучистый", которых доставили с признаками отравления в Евпаторийскую городскую детскую клиническую больницу, нет, сообщил ТАСС в среду представитель медучреждения.

"Угрозы жизни нет", - сказал собеседник.

По словам представителя больницы, детей из лагеря продолжают доставлять в медучреждение. Их распределяют по двум инфекционным отделениям. В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю ТАСС сообщили, что на месте работают специалисты ведомства.

В городской администрации в свою очередь сообщили, что число госпитализированных детей и взрослых превысило 40. "Госпитализировано более 40 человек, состояние в основном легкое и среднее. Есть дети, есть взрослые - совсем взрослые, вожатые", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что за помощью к медикам обратились около 40 воспитанников лагеря "Лучистый", у всех регистрируется рвота и диарея. Госпитализированы более 30, трое в реанимации. Всего в лагере находятся около 700 детей, он продолжает работу.

Детский лагерь "Лучистый" находится на западном побережье Крыма в 8 км от Евпатории в поселке Заозерное, расположен на берегу Каламитского залива Черного моря. Общая площадь детского оздоровительного лагеря 7,3 га, из которых более 3 га составляет парковая зона. На его территории расположены семь спальных корпусов.

В новость в 00:50 мск внесены изменения - добавлена информация администрации города