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В Подмосковье грузовик столкнулся с пятью автомобилями

Пострадали три человека

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения фуры с пятью автомобилями на Киевском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 72 км Киевского шоссе водитель грузовой машины совершил в попутном направлении столкновение с четырьмя легковыми автомобилями, одна из которых выехала на встречную полосу и столкнулась с "Газелью". В результате ДТП пострадали три человека", - сказал собеседник, уточнив, что пострадавшие в настоящее время госпитализированы с травмами.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

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