Число госпитализированных из подтопленных районов Приангарья достигло 754

ТАСС, 17 июля. Число жителей подтопленных районов Иркутской области, госпитализированных с начала паводка, достигло 754 сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального главка МЧС.

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"По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 4621 человек, в том числе 796 детей, оказана амбулаторная помощь 3867 обратившимся. Госпитализированы 754 человека, в том числе 161 ребенок", - сказал представитель пресс-службы.

Сутками ранее количество обратившихся за медпомощью составило 4549 человек, было госпитализировано 725 человек.

В городе Тулуне остаются подтопленными 46 домов. Просушка домов ведется в Тулуне и Нижнеудинске.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.