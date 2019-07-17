Экс-главу компании "Азия лес" Пудовкина отпустили под домашний арест

ХАБАРОВСК, 17 июля. /ТАСС/. Суд Центрального района Хабаровска отпустил под домашний арест содержавшегося под стражей бывшего руководителя компании "Азия лес" Александра Пудовкина, ставшего фигурантом дела о махинациях в лесной отрасли. Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

"Мера пресечения Александру Пудовкину была изменена с заключения под стражу на домашний арест сроком до 18 сентября", - сказал представитель суда.

В отношении лесопромышленника Пудовкина было возбуждено уголовное дело о хищениях в лесной отрасли. Фигурантом этого дела стал также бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий Шихалев, с 2013 по 2018 год курировавший лесную отрасль в регионе. В эти годы Шихалев оказывал протекцию компании "Азия лес", которую возглавлял Пудовкин. Лесопромышленник незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконно вырубил лес на сумму более 9 млрд рублей.

Пудовкин и Шихалев были арестованы в марте. Шихалева позднее суд отпустил под домашний арест. "Мера пресечения Василию Шихалеву была продлена до 17 сентября. Он остался под домашним арестом", - сообщили агентству в Центральном районном суде.

Ранее сообщалось, что по этому же делу был арестован бывший чиновник из Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин. По версии следствия, с 2016 по 2019 годы он получил от руководителя "Азия лес" через счета организации и через посредника взятку в общей сумме более 78 млн рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения компанией субсидий по линии Мипропромторга России. Экс-чиновника доставили из Москвы в Хабаровск, он заключен под стражу.