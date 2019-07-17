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СМИ: в Китае джип сбил мотоциклистов и протаранил два автомобиля

Как сообщает портал Sina, пострадали по меньшей мере девять человек

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Внедорожник сбил по меньшей мере семерых мотоциклистов и протаранил два легковых автомобиля в среду утром в городе Чанчжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Как сообщил информационный портал Sina, по меньшей мере девять человек получили ранения.

По его сведениям, инцидент произошел по вине водителя джипа марки Mercedes.

К настоящему времени полиция прибыла не место ДТП и задержала мужчину, находившегося за рулем внедорожника. Пострадавшие направлены в больницу на машинах скорой помощи. Характер их травм не уточняется.

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