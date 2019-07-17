{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

К Тайваню приближается тропический шторм Danas

Как сообщила местная метеорологическая обсерватория, в зоне непогоды окажутся восточные районы острова

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 июля. /ТАСС/. Предупреждение о приближении тропического шторма Danas, сформировавшегося в Тихом океане, объявлено в среду на Тайване. Как сообщила местная метеорологическая обсерватория, основной удар стихии ожидается в четверг.

В зоне непогоды окажутся восточные районы острова.

В настоящее время эпицентр циклона находится в морской акватории в 470 км от южной оконечности Тайваня. Шторм смещается в северном направлении. Он сопровождается тропическими ливнями и шквалистым ветром с порывами 25 м/с.

В Волгограде задержана группа подростков по подозрению в угоне семи машин
Машины были угнаны за одну ночь
Читать полностью