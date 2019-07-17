В Волгограде задержана группа подростков по подозрению в угоне семи машин

ВОЛГОГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Волгоградские полицейские задержали троих подростков, подозреваемых в совершении угонов за одну ночь семи легковых автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Накануне в полицию поступило сразу семь заявлений от автовладельцев об угоне их машин со дворов вблизи многоэтажек. Они были угнаны за одну ночь, это преимущественно машины отечественного производства. Впоследствии все автомобили были обнаружены в различных дворах и на обочине дорог", - сказал представитель областного главка МВД.

Он уточнил, что полиция установила личности подозреваемых в совершении угонов, "ими оказались трое 15-летних подростков, среди которых была и несовершеннолетняя школьница".

Установлено, что подозреваемые вскрывали автомобили и заводили их, замкнув провода зажигания. Подростки, проехав на автомобиле небольшое расстояние, бросали его и угоняли следующую машину.

Полиция проводит проверку, собранные материалы будут переданы в СУ СК России по Волгоградской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.