В Москве задержан водитель, сбивший полицейского и дорожного рабочего

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя иномарки, который сбил сотрудника полиции и дорожного рабочего, которые были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, около 02:20 мск на 90-м км МКАД после оформления ДТП находившийся на службе инспектор ДПС убирал элементы ограждения с проезжей части.

"В этот момент следовавший в попутном направлении автомобиль Hyundai Porter под управлением гражданина 1987 года рождения совершил наезд на дорожные знаки, выставленные на месте проведения ремонтных работ, с последующим наездом на полицейского и сотрудника ГБУ "Гормост". Старший лейтенант полиции и дорожный рабочий госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Водитель доставлен в отдел полиции для разбирательства, по факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.