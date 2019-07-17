В Клину задержаны подозреваемые в краже видеокамер

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих подозреваемых в краже четырех видеокамер в подмосковном Клину. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники уголовного розыска по Клину в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих местных жителей в возрасте 24 и 25 лет, ранее судимых за кражу. Установлено, что злоумышленники в ночное время в масках, находясь на территории парка "Сестрорецкий", похитили четыре камеры видеонаблюдения системы "Безопасный регион", установленные на столбах уличного освещения. Общий материальный ущерб составил более 250 тыс. рублей",- сказала Петрова.

По ее словам, по горячим следам полицейские задержали на месте преступления одного из подозреваемых, второму удалось скрыться. В ходе личного досмотра у правонарушителя в пакете было обнаружено и изъято похищенное имущество. В этот же день оперативниками по месту жительства был задержан второй соучастник преступления.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу"), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - заключила начальник пресс-службы.