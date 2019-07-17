СМИ: задержан подозреваемый в кибератаке на Национальное агентство Болгарии по доходам

ТАСС, 17 июля. Сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали подозреваемого в хакерской атаке на сервер Национального агентства по доходам (НАП), приведшей к утечке персональных данных нескольких миллионов граждан страны. Об этом в среду сообщил телеканал bTV.

По его данным, подозреваемому 20 лет и он проживает в Софии. Он работал в компании, занимающейся вопросами кибербезопасности. Как отметил начальник отдела кибербезопасности при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Болгарии Явор Колев, юноша не был удивлен своему задержанию. На данный момент следствие не может точно сказать, были ли у него сообщники.

В результате атаки на сервер НАП в общественном доступе оказались личные данные более 5 млн болгарских граждан. Эти сведения являются конфиденциальными и содержат информацию о доходах, адресах и именах жителей республики. В связи со взломом системы НАП премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провел экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Как утверждал глава МВД Болгарии Младен Маринов, письма с личной информацией о гражданах Болгарии направлялись в СМИ с одного из российских веб-сайтов. В свою очередь, министр финансов республики Владислав Горанов указал, что распространение данных через российский домен не означает, что взлом осуществляли хакеры из России.