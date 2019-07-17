Спасатели Кабардино-Балкарии обнаружили тело потерявшейся возле реки женщины

НАЛЬЧИК, 17 июля. /ТАСС/. Спасатели Кабардино-Балкарии обнаружили в районе ГЭС тело жительницы республики, потерявшейся накануне возле реки Баксан, сообщила у пресс-служба регионального главка МЧС.

"Поисково-спасательные работы в Баксанском районе в пойме реки Баксан полностью завершены. Местную жительницу селения Заюкова 1946 года рождения без признаков жизни нашли в районе Баксанской ГЭС и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что женщина примерно 16 июля вышла в направлении поймы реки Баксан. На поиски были направлены четыре спасателя и одна единица техники.