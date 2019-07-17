В Крыму более 50 человек госпитализированы в результате отравления в детском лагере

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Более 50 человек, в том числе 49 детей, госпитализированы в результате отравления в детском лагере в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"По состоянию на 08:00 мск госпитализированы 54 человека: 49 детей, пять вожатых. Они находятся в Евпаторийской горбольнице в состоянии средней степени тяжести. Оказывается необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все госпитализированные осмотрены главным внештатным детским инфекционистом Минздрава Крыма.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в инфекционное отделение горбольницы Евпатории доставили более 40 детей и вожатых из лагеря. Уточнялось, что трое из них в реанимации. Всем заболевшим от 7 до 17 лет, в основном это дети из Казани. Лагерь продолжает работать.

Детский лагерь "Лучистый" находится на западном побережье Крыма в 8 км от Евпатории в поселке Заозерное. На его территории расположено семь спальных корпусов.