Следователи начали проверку по факту массового отравления детей в лагере в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Следователи в Крыму начали доследственную проверку по факту отравления нескольких десятков детей в лагере в крымской Евпатории, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Республике Крым.

"Следственный комитет начал доследственную проверку по факту отравления детей в Евпатории", - сказали в управлении.

В ночь на среду в инфекционные отделения Евпаторийской городской детской клинической больницы доставили более 40 детей и вожатых из лагеря, сообщалось, что трое в реанимации. Всем заболевшим от 7 до 17 лет, в основном это дети из Казани. Медики заверили, что угрозы жизни заболевших нет. Лагерь продолжает работать.

Детский лагерь "Лучистый" находится на западном побережье Крыма в 8 км от Евпатории в поселке Заозерное, расположен на берегу Каламитского залива Черного моря. Общая площадь детского оздоровительного лагеря 7,3 га, из которых более 3 га составляет парковая зона. На его территории расположены семь спальных корпусов.