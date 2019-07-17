Источник: задержан и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

Еще один источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что в регионе по этому вопросу работают сотрудники генпрокуратуры. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Гужвинский был назначен на должность и. о. министра строительства и ЖКХ в августе 2018 года.

Заместитель генпрокурора РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Андрей Кикоть 16 июля на межведомственном совещании в Астрахани подверг критике работу регионального министерства строительства и ЖКХ. Он заявил, что злоупотребления чиновников и недобросовестность подрядчиков - основные причины проблем с переселением граждан из аварийного жилья в регионе.