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Источник: задержан и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

АСТРАХАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Задержали Гужвинского. По тематике аварийного жилья", - сказал собеседник агентства.

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Еще один источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что в регионе по этому вопросу работают сотрудники генпрокуратуры. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Гужвинский был назначен на должность и. о. министра строительства и ЖКХ в августе 2018 года.

Заместитель генпрокурора РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Андрей Кикоть 16 июля на межведомственном совещании в Астрахани подверг критике работу регионального министерства строительства и ЖКХ. Он заявил, что злоупотребления чиновников и недобросовестность подрядчиков - основные причины проблем с переселением граждан из аварийного жилья в регионе.

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