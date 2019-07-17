Посольство РФ: двум россиянам предъявлено обвинение по делу о взрывах на салюте в Минске

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение двум гражданам России, арестованным по делу о взрывах фейерверочных изделий во время праздничного салюта в Минске 3 июля. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Сергей Аряев.

"Обвинение предъявлено. Продолжаются следственные действия", - отметил пресс-секретарь посольства.

В Следственном комитете Белоруссии пока не подтвердили данную информацию. "Мы пока можем сказать, что расследование продолжается", - сказал ТАСС официальный представитель ведомства Сергей Кабакович.

В результате взрыва фейерверочных изделий во время праздничного салюта в Минске 3 июля погибла женщина, 10 человек получили ранения. По данным Минобороны Белоруссии, салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (г. Сергиев Посад). 4 июля правоохранительные органы Белоруссии задержали двух представителей российской компании, следствие усматривает в их действиях признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 ("Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека") Уголовного кодекса Белоруссии. Арестованных россиян в СИЗО Минска посетили консульские работники посольства РФ. Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич ранее заявил, что граждане РФ сотрудничают со следствием.