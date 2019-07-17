Двух предполагаемых сообщников полковника ФСБ Черкалина арестовали заочно

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) заочно арестовал двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого является бывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Были вынесены постановления об избрании заочного ареста в отношении Владимира Столяренко и Александра Бондаренко", - сказал собеседник агентства, отметив, что Столяренко вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Бондаренко - соучастие в мошенничестве.

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку в размере $850 тыс. от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. По второму делу, помимо Черкалина, проходят двое его бывших подчиненных - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также находящиеся в розыске бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко.

Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение и авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы.

Фролов и Васильев ранее были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, вину они не признают.