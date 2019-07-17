Борт МЧС со сработавшим датчиком неисправности благополучно приземлился в Жуковском

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Транспортный самолет МЧС Ил-76, у которого после вылета в Иркутск сработал датчик неисправности гидравлической системы, благополучно приземлился в аэропорту подмосковного Жуковского. Об этом ТАСС сообщил источник в аэропорту.

"Самолет несколько часов вырабатывал топливо и в 10:12 мск совершил посадку в аэропорту Жуковского. Она прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на борту находились 13 человек.

После проверки Ил-76 отправится по запланированному маршруту.