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Борт МЧС со сработавшим датчиком неисправности благополучно приземлился в Жуковском

Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Транспортный самолет МЧС Ил-76, у которого после вылета в Иркутск сработал датчик неисправности гидравлической системы, благополучно приземлился в аэропорту подмосковного Жуковского. Об этом ТАСС сообщил источник в аэропорту.

"Самолет несколько часов вырабатывал топливо и в 10:12 мск совершил посадку в аэропорту Жуковского. Она прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на борту находились 13 человек.

После проверки Ил-76 отправится по запланированному маршруту.

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