СК возбудил 17 дел на бизнесменов и чиновников из сферы строительства Астраханской области

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел в отношении бизнесменов и чиновников, в том числе действующего и.о. и двух бывших министров, а также бывшего первого замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Астраханской области возбуждены уголовные дела в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ области, двух бывших региональных министров строительства и ЖКХ, бывшего первого замминистра строительства и ЖКХ области <...> Всего следственным управлением возбуждены 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ (мошенничество, превышение должностных полномочий)", - сообщили в СК.

Также уголовные дела возбуждены в отношении главы Астраханского сельсовета, начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, бывшего начальника отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани, двух индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительным бизнесом, бывшего главы Наримановского района, бывшего сотрудника строительного надзора области, начальника отдела технического надзора управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации Астрахани, замглавы администрации Камызякского района по вопросам ЖКХ и строительства, директора и заместителя Дирекции по реализации целевых программ и бывшего замглавы Камызякского района.

Нарушения в сфере строительства в Астраханской области

По версии следствия, в период с 2015 года по настоящее время действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области, превышая свои полномочия, незаконно предоставляли некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" денежные средства в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО "Социальные гарантии", вопреки положению Жилищного кодекса РФ и законодательным актам Астраханской области. В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 47 млн рублей.

Помимо этого, как полагает следствие, действующие и бывшие главы муниципальных образований, а также другие ответственные за реализацию программ переселения из аварийного жилья сотрудники администрации, зная, что работы по строительству многоквартирных домов в полном объеме не выполнены, подписывали акты о приеме выполненных работ, которые не соответствовали предъявленным требованиям, а также проектной документации.

Кроме того, бывший начальник отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани при наличии достаточных материальных и финансовых ресурсов не включил аварийный дом на улице Ахшарумова в программу "Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 годы". Также, по данным СК, начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, игнорируя реальную опасность технического состояния дома по улице Лычманова, рекомендовал собственникам жилья самостоятельно сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным. Этот дом все еще не включен в реестр непригодных для проживания домов.

С 2015 года региональным министерством ЖКХ руководил Сергей Кучумов, в 2016 году ведомство было преобразовано в министерство строительства и ЖКХ, его руководителем был назначен Василий Корнильев (находится в СИЗО в Москве, где был задержан по уголовному делу по статье "Присвоение или растрата"). В августе 2018 года на должность и.о. министра строительства и ЖКХ области был назначен Олег Гужвинский. Бывшим первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области является Светлана Архарова.

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