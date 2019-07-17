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Пограничники пресекли незаконный канал поставки в Краснодар черной икры

Ущерб от незаконной деятельности составил более 9 млн рублей

ТАСС, 17 июля. Сотрудники Пограничной службы ФСБ пресекли канал поставки черной икры на 9 млн рублей из Хабаровского края в Краснодар. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Пограничными управлениями ФСБ России по Краснодарскому краю, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю пресечен канал поставки в Краснодарский край незаконно добытой на территории Хабаровского края икры рыб осетровых видов, отнесенных к особо ценным и внесенных в Красную книгу РФ. Выявлено и изъято 43 кг икорной продукции", - сообщили в ЦОС.

По предварительной оценке, ущерб составил более 9 млн рублей. В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, принимаются процессуальные решения.

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РоссияКраснодарский крайХабаровский край
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