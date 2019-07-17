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Гражданин Узбекистана пытался незаконно вывезти из России двух леопардов и тигра

Мужчину задержали во время оформления на рейс Краснодар - Ташкент

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о контрабанде ценных диких животных возбудили в Краснодаре в отношении гражданина Узбекистана, который пытался на самолете вывезти из России двух детенышей леопарда и одного бенгальского тигренка, сообщила в среду Южная транспортная прокуратура.

"Уголовное дело возбуждено [по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ] отделом дознания Краснодарской таможни и передано в следственный отдел Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте для дальнейшего расследования, ход которого взят на контроль транспортным прокурором", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчину задержали в июле в аэропорту во время оформления на рейс Краснодар - Ташкент. Он пытался вывезти животных в пластиковых контейнерах. Они были переданы в один из зоопарков Краснодара.

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УзбекистанРоссияКраснодарский край
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