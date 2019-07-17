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Прекращение дела против Ивана Голунова

Голунова и его защиту пригласили в Следственный комитет

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил также, что журналист не получал официального уведомления СК о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников полиции
Иван Голунов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов и его защита получили уведомление о необходимости прийти в Следственный комитет РФ. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

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"Официального уведомления СК Ивана Голунова и его адвокатов о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников полиции не было. Но сегодня мы приглашены в Следственный комитет", - сказал адвокат.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что СК возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении полицейских, которые участвовали в задержании Ивана Голунова, - главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова и нескольких его коллег. С них взята подписка о невыезде, пишет канал.

Теги
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