В Хабаровске возбуждено дело о хищении при поставке оборудования на Восточный

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. МВД возбудило по материалам прокурорской проверки уголовное дело о хищении 5,3 млн рублей при поставке оборудования на космодром Восточный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП).

"Установлено, что общество с ограниченной ответственностью "Строй-Формат ДВ" принятые на себя обязательства по поставке вентиляционного оборудования для строительства инженерного корпуса технического комплекса космодрома Восточный не исполнило, а генеральный директор коммерческой организации присвоил полученный аванс, чем причинил государству материальный ущерб в размере 5,3 млн рублей", - сообщили в ГВП.

Материалы проверки военная прокуратура Хабаровского гарнизона направила в следственное управление МВД России по Хабаровскому краю. "По результатам их рассмотрения в отношении генерального директора организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - сообщили в надзорном ведомстве.