Правозащитники сообщили в СК о новых видео с избиениями в ярославской колонии

"Я сегодня подала сообщение о преступлении в Следственный комитет России. Мы просим Следственный комитет как можно быстрее организовать проверку и, в случае подтверждения наших слов, а судя по видео, все довольно очевидно, осуществлять немедленные задержания этих сотрудников, чтобы они не могли оказать давление. Часть осужденных еще сидит, а часть проживает в Ярославле", - сказала Бирюкова.

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Юристы фонда "Общественный вердикт" передали в следственные органы информацию об избиении двоих заключенных в ИК-1 Ярославля в феврале 2016 года, которое зафиксировано на видео. Об этом ТАСС сообщила юрист фонда "Общественный вердикт", адвокат одного из потерпевших (Джошгуна Абдулаева) Ирина Бирюкова.

Видео с избиениями заключенных в феврале 2016 года в колонии №1 Ярославля было опубликовано на сайте "Новой газеты" в среду, 17 июля. Оно было снято в камере штрафного изолятора (ШИЗО) ИК-1. На кадрах зафиксировано, как сотрудники УФСИН заходят в камеру, а затем избивают дубинками заключенных и волокут их по ступенькам.

По данным адвоката, были избиты двое осужденных. Один из них - Абдулаев - является подзащитным Бирюковой. Имя второго потерпевшего пока не называется. Абдулаев уже освободился и покинул Россию. По словам Бирюковой, в избиении участвовали восемь сотрудников колонии. На видео нет фигурантов дела о пытках в ИК-1, которое было возбуждено после избиения экс-заключенного Евгения Макарова в 2017 году.

"Видео появилось в результате проведения экспертиз по изъятой технике из ИК-1, оно было уничтожено, но восстановлено экспертами. Мы ставим следующие вопросы. Почему о данном инциденте не было известно после проведения проверки прокуратурой? Если о данном инциденте было известно после этих проверок, то почему не было проверки СК, не было возбуждено уголовное дело?" - сказала Бирюкова.

Дело о пытках в ярославской колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства. 23 августа 2018 года на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии №1, по нему также было возбуждено уголовное дело.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 12 из них арестованы, 3 находятся под домашним арестом, в том числе бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев. В июле следственные органы завершили расследование уголовного дела об избиении Макарова.

По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов, 14 из них арестованы, трое находятся под домашним арестом, еще трое - под подпиской о невыезде.