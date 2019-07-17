Прокуратура Крыма проводит проверку по факту массового отравления детей

СИМФЕРПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Прокуратура Республики Крым проводит проверку по факту отравления детей в лагере "Лучистый" в Евпатории. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура Крыма проводит проверку по соблюдению санитарных норм, организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе в части организации питания. Проверка проводится прокуратурой города Евпатории", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма ТАСС сообщили, что по состоянию на 08:00 мск в Евпаторийскую горбольницу с отравлением госпитализировано 54 человека: 49 детей, пять вожатых. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Детский лагерь "Лучистый" находится на западном побережье Крыма в 8 км от Евпатории в поселке Заозерное, на берегу Каламитского залива Черного моря. Общая площадь детского оздоровительного лагеря 7,3 га, из которых более 3 га составляет парковая зона. На его территории расположены семь спальных корпусов.