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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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Суд продлил арест шести из 24 украинских моряков

Они останутся под стражей до 24 октября
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Продлить срок содержания под стражей в отношении Власюка М. Б., Гриценко Д. В., Драча А. Л., Зинченко В. А., Головаша Б. О. и Попова С. Н. на три месяца, то есть до 24 октября", - огласила постановление судья. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении остальных моряков. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к стадии ознакомления с материалами дела.

15 июля в эфире украинского телеканала "Прямой" уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе. По ее словам, Международный трибунал по морскому праву не ставил перед Россией вопрос о "прекращении уголовного дела в отношении моряков, но ставил вопрос об их освобождении или, может быть, о замене им меры пресечения". Замглавы МИД РФ Григорий Карасин 15 июля рассказал журналистам, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена украинских моряков.

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