Суд продлил арест шести из 24 украинских моряков

"Продлить срок содержания под стражей в отношении Власюка М. Б., Гриценко Д. В., Драча А. Л., Зинченко В. А., Головаша Б. О. и Попова С. Н. на три месяца, то есть до 24 октября", - огласила постановление судья. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении остальных моряков. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к стадии ознакомления с материалами дела.

15 июля в эфире украинского телеканала "Прямой" уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе. По ее словам, Международный трибунал по морскому праву не ставил перед Россией вопрос о "прекращении уголовного дела в отношении моряков, но ставил вопрос об их освобождении или, может быть, о замене им меры пресечения". Замглавы МИД РФ Григорий Карасин 15 июля рассказал журналистам, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена украинских моряков.