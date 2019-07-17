Более 100 человек эвакуированы из ТЦ Metro в Москве из-за задымления

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Посетители и персонал торгового центра Metro на северо-западе Москвы эвакуированы в результате срабатывания системы пожаротушения и задымления в здании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В торговом центре Metro на улице Маршала Прошлякова, 14, произошло задымление и сработала система пожаротушения. В настоящее время все посетители и персонал эвакуированы на улицу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что эвакуировано более 100 человек.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.