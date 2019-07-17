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Нижегородского бизнесмена подозревают в неуплате налогов на сумму свыше 70 млн рублей

По данным СК, компания заключала фиктивные договоры с организациями

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства нижегородской компании ООО "Группа "Сирокко", которое подозревается в неуплате налогов на сумму свыше 70 млн рублей. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководство компании заключало фиктивные договоры с организациями для незаконного получения вычета по налогу на добавленную стоимость. Так, в 2016-2017 годах директор фирмы включил заведомо ложные данные о применении вычетов на сумму свыше 70 млн 300 тыс. рублей.

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