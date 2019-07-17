В Петербурге злоумышленники обманули ветерана ВОВ, представившись полицейскими

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Полиция Петербурга проводит проверку по факту мошенничества в отношении 97-летней пенсионерки. Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, злоумышленники представились сотрудниками полиции и продали ветерану Великой Отечественной войны кнопочный мобильный телефон, якобы предназначенный для связи со спасательными службами.

"В Калининском районе двое неизвестных мужчин, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели в заблуждение 97-летнюю пенсионерку, ветерана Великой Отечественной войны. Воспользовавшись доверием женщины, злоумышленники продали ей кнопочный мобильный телефон, выдав его за средство связи со спасательными службами", - рассказали в управлении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о телефоне Texet, рыночная цена которого составляет около двух тысяч рублей, однако злоумышленники продали потерпевшей "спецустройство" в десять раз дороже. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция ищет злоумышленников.