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Восемь работников аэропорта Волгограда заподозрили в краже ценностей из багажа пассажиров

Сбывать похищенное им помогала знакомая, в отношении которой также возбудили уголовное дело

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали девять человек, которые подозреваются в систематических кражах ценных вещей из багажа пассажиров в аэропорту Волгограда. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции установлено, что восемь работников авиапредприятия с августа прошлого года по настоящее время похищали ювелирные изделия, денежные средства и дорогостоящую технику из багажа пассажиров. Хищения совершались в грузовом отсеке воздушного судна как при вылете, так и по прилете самолетов. В дальнейшем знакомая одного из задержанных сбывала похищенные вещи на территории Волгоградской области. В ходе обысков служебного помещения, а также по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты ювелирные изделия, фото и видеоаппаратура, мобильные телефоны, денежные средства в различной валюте. Кроме того, полицейскими найдены тайники, в которых фигуранты временно хранили похищенное имущество", - сказала она, добавив, что сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей.

В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - в виде домашнего ареста, а остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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