В Петербурге прошли масштабные обыски по делу о мошенничестве при разработке текстиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Серия обысков прошла в Петербурге накануне днем в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве при разработке производства инновационной текстильной промышленности, задержан предприниматель, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Обыски по делу прошли по нескольким адресам в городе. По предварительной информации, после оперативных мероприятий задержан бизнесмен", - сказал собеседник агентства.

Источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что позже по данному уголовному делу задержали второго предпринимателя.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным петербургского издания "Фонтанка.ру", экономическая полиция в рамках расследования провела около 20 обысков в офисах, квартирах и элитных домах в Петербурге и еще около десятка - в Москве. Ход событий контролировал начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин, занявший эту должность в начале текущего года.

По данным петербургских СМИ, одним из задержанных является продюсер фильмов "Трудно быть богом" Алексея Германа и "Довлатов" Германа-младшего Рушан Насибулин. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что пока следствие не направляло в суд Петербурга ходатайства об избрании задержанным меры пресечения. Режиссер Алексей Герман - младший рассказал ТАСС, что узнал о задержании Насибулина из СМИ. "Я так понимаю, что это все не имеет отношения ни к какой его кинодеятельности. Насколько я понимаю, к нему возникли какие-то имущественные претензии. Мои родители с ним дружили, и я его знал всегда только с очень порядочной и интеллигентной стороны", - добавил режиссер.