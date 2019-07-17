В убийстве ветерана войны из Мурманской области заподозрили его правнучку

МУРМАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Суд арестовал жительницу Ковдора Мурманской области, обвиняемую в убийстве своего прадедушки - ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает в среду на своем сайте Следственное управление СКР по Мурманской области.

"В отношении 18-летней жительницы города Ковдора судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Установлено, что она приходилась потерпевшему правнучкой", - сообщает ведомство.

Убийство произошло 10 июля. Тело ветерана в квартире обнаружил его родственник. 14 июля следователи задержали подозреваемую.

По версии следствия, девушка много раз ударила ветерана по голове камнем, который принесла с улицы. После этого она обыскала квартиру в поисках денег. Как уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина умер от открытой черепно-мозговой травмы. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), продолжается.