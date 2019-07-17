Причиной смерти гандболистки Екатерины Королевой стало утопление

ТАСС, 17 июля. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти российской гандболистки Екатерины Королевой стало утопление. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Королева, выступавшая в составе женской сборной России по пляжному гандболу, погибла в Польше 7 июля в возрасте 20 лет. Трагедия произошла после завершения европейского первенства в польском городе Старе-Яблонки. Спортсменка утонула во время купания в водоеме, рядом с которым располагались игровые корты.

"В ходе расследования, по результатам судебно-медицинской экспертизы зафиксировано, что причиной смерти спортсменки явилось утопление. Об этом были уведомлены родственники погибшей, получившие соответствующую информацию", - сообщается в заявлении организации.

Сообщается, что при содействии ФГР в ночь на среду были предприняты все необходимые меры для транспортировки тела гандболистки из Польши в аэропорт Краснодара, где оно было передано семье.

Прощание с Королевой пройдет 18 июля в селе Киевское Крымского района Краснодарского края.