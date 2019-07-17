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Жителя Ставрополья задержали за взятку в 20 млн рублей сотруднику ФСБ

Он предложил оперуполномоченному деньги, чтобы тот прекратил расследование в двух компаниях

ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ставропольского края, подозреваемого в дачи взятки сотруднику УФСБ. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

"В мае подозреваемый, представляя интересы ООО "Регион Спец Экология" и ООО "Югстрой", предложил старшему оперуполномоченному по особо важным делам УФСБ России по Ставропольскому краю, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в 20 млн рублей за прекращение оперативно-разыскных мероприятий на этих предприятиях и общее покровительство. Впоследствии подозреваемый передал оперативнику 19 млн 985 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками спецслужбы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении жителя Ставрополья возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Расследование уголовного дела продолжается.

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