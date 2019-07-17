Двух бизнесменов задержали за мошенничество с выделенными по госпрограмме 20 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. После масштабных обысков накануне днем в Петербурге и столице полицейские задержали двух предпринимателей по подозрению в мошенничестве при исполнении государственной программы, связанной с научными работами. Об этом журналистам в среду сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что экономическая полиция в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве провела около 20 обысков в офисах, квартирах и элитных домах в Петербурге и еще около десятка - в Москве. По данным городских СМИ, одним из задержанных является продюсер фильмов "Трудно быть богом" Алексея Германа и "Довлатов" Германа-младшего Рушан Насибулин.

По словам ГУ МВД, полицейские задержали руководителей двух организаций. Они обманным путем вывели несколько десятков миллионов из государственного бюджета. «В 2016 году на территории Санкт-Петербурга неустановленные лица, в том числе руководители коммерческой организации, в рамках исполнения госпрограммы получили 20 миллионов рублей. Сотрудники организации под предлогом получения компенсации за выполненные научные работы заключили ряд фиктивных договоров со сторонними организациями", - рассказали в ГУ МВД.

По данным управления, оплаченная из бюджета стоимость выполнения работ в 20 раз превышает их реальную стоимость. Полученные средства злоумышленники использовали по своему усмотрению. Полиция задержала двоих фигурантов, которым 36 и 65 лет, они являются непосредственными руководителями коммерческой организации. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Режиссер Алексей Герман-младший ранее рассказал ТАСС, что узнал о задержании Насибулина из СМИ и, по его мнению, задержание не имеет отношения к кинодеятельности продюсера.