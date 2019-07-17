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Ситуация вокруг компании "Рольф"

Мосгорсуд оставил под домашним арестом главу департамента развития бизнеса "Рольфа"

Анатолий Кайро является фигурантом дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

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"Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

28 июня Басманный суд Москвы постановил, что Кайро будет находиться под домашним арестом до 25 августа в своей московской квартире, ему запрещено общаться с другими фигурантами дела и совершать прогулки. Защита предлагала за Кайро залог в размере 20 млн рублей, настаивая на том, что выдвинутые против него обвинения говорят о совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности.

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