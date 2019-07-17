Мосгорсуд оставил под домашним арестом главу департамента развития бизнеса "Рольфа"

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

28 июня Басманный суд Москвы постановил, что Кайро будет находиться под домашним арестом до 25 августа в своей московской квартире, ему запрещено общаться с другими фигурантами дела и совершать прогулки. Защита предлагала за Кайро залог в размере 20 млн рублей, настаивая на том, что выдвинутые против него обвинения говорят о совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности.