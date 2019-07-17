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СК начал проверку из-за загрязнения реки Петрицы в Подмосковье сточными водами

Ранее в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в реку производятся сбросы неочищенных сточных вод

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку по факту загрязнения реки Петрицы в Подольске неочищенными сточными водами. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"17 июля в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что река Петрица, протекающая в деревне Бородино Подольского городского округа, терпит экологическое бедствие из-за того, что в нее из городских очистных сооружений производятся сбросы неочищенных сточных вод. Река покрылась пеной, вода стала темного цвета, распространяется удушливый запах. Следственными органами будет проверена вся информация, изложенная в сюжете", - сообщила Врадий.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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