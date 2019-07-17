Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили не менее 136 млн рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ, проходящие фигурантами по делу о разбойном нападении, похитили не менее 136 млн рублей.

"Действуя в составе организованной группы и под видом проведения оперативных мероприятий, они осуществили разбойное нападение на Александра Юмаранова и похитили не менее 136 млн рублей", - сообщил судья Московского окружного военного суда (МОВС), зачитывая материалы дела в ходе рассмотрения жалобы на арест сотрудника ФСБ капитана Владимира Урусова, передает корреспондент ТАСС.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Урусов признал вину и оформил явку с повинной.

Ранее суд признал законным арест до 10 августа еще одного фигуранта дела - оперативного сотрудника управления "К" ФСБ России старшего лейтенанта Артура Власова. Также в ходе судебного заседания стало известно, что два фигуранта дела - Урусов и Маргиев - оформили явку с повинной и признали вину.

5 июля Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере") УК РФ. Фигурантами дела являются Х. Маргиев, Д. Капышкин, А. Карелин, Р. Оболенский, В. Урусов, Д. Чиквин и А. Власов. Ранее сообщалось, что среди задержанных есть сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и офицеры управления "К" ФСБ России.